Casalpusterlengo (Lodi), 26 febbraio 2020 - Sono stabili le condizioni di M.Y.M., il 'paziente 1' del coronavirus in Italia, che e' ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia. Il 38enne di Codogno, a quanto apprende l'Agi, non è stato estubato, quindi non e' ancora autonomo nel respiro. Le sue condizioni permangono critiche. Sta bene invece la moglie, ricoverata al Sacco, incinta all'ottavo mese. Nel frattempo, i carabinieri del Nas di Piacenza, su disposizione della procura di Lodi, hanno sequestrato all'ospedale di Codogno le sue cartelle cliniche. Lo si apprende da fonti vicine alle indagini. L'ispezione si è svolta anche negli uffici della Asst di Lodi. Il fascicolo aperto nelle scorse ore dai magistrati lodigiani, secondo quanto si apprende, è al momento a carico di ignoti.

Dg Lodi: "Paziente 1 rifiutò il ricovero"

Il direttore generale dell'Asst di Lodi ha deciso di fare chiarezza sul 'paziente 1'. Il 38enne, ha riferito Massimo Lombardo, "si è presentato al Pronto soccorso dell'ospedale di Codogno una prima volta il giorno 18 febbraio senza presentare alcun criterio che avrebbe potuto indentificarlo come 'caso sospetto'' o 'caso probabile' di infezione da coronavirus secondo le indicazioni della Circolare ministeriale del 27 gennaio 2020: durante l'accesso in Pronto soccorso è stato sottoposto agli accertamenti necessari e a terapia; tuttavia decideva di tornare a casa nonostante la proposta prudenziale di ricovero".

"Nella notte tra i giorni 18 e 19 febbraio", ha ricordato ancora il Dg dell'azienda socio sanitaria territoriale lodigiana, il 38enne "si ripresenta al Pronto soccorso dello stesso ospedale (Codogno, ndr) per un peggioramento dei sintomi: viene quindi ricoverato nel reparto di Medicina dove il peggioramento delle condizioni cliniche ha determinato l'intervento del rianimatore la mattina del 20 febbraio e il contestuale ricovero in Rianimazione. A questo punto, parlando con la moglie, il rianimatore viene informato di una cena, svoltasi a fine gennaio, alla quale avrebbe partecipato il Caso 1 e dove era presente un amico rientrato dalla Cina".

"Ma anche quest'ultimo fatto, secondo i protocolli del ministero - ha tenuto a puntualizzare Lombardo - non classificava il Caso 1 come 'caso sospetto' o 'caso probabile'. Ciò nonostante, ha evidenziato il manager, il rianimatore ha eseguito il tampone sul giovane, attivando subito nell'ospedale di Codogno le procedure di protezione individuale dei medici e degli infermieri che hanno consentito un primo iniziale contenimento dell'infezione, dimostrando un'intuizione clinica per la quale merita l'ammirazione di tutti. L'immediata attivazione della Direzione medica e del medico competente ha permesso, una volta confermato l'esito positivo dell'esame, di estendere le misure di prevenzione all'intero ospedale e attivare l'Unità di crisi presso l'ospedale di Lodi". Lombardo ha aggiunto anche che "naturalmente siamo a disposizione di tutte le autorità competenti che vogliano verificare la correttezza del nostro operato".