Cicogna guarita e liberata . Ma non c’è un “ospedale“ per loro. Ipotesi nuovo Cras nel Lodigiano

Il rilascio ieri pomeriggio, presso il Centro Cicogne di Castiglione d’Adda, di un esemplare adulto che il 6 luglio scorso, stanco e ferito, era finito sul balcone di un’abitazione a Massalengo, ha permesso di affrontare il tema della creazione di un Centro recupero animali selvatici (Cras) nel Lodigiano, circostanza caldeggiata anche dalle associazioni di animalisti tenuto conto che il punto di riferimento più vicino è a Vanzago, nel Milanese.

"Confermiamo l’attenzione nei confronti del tema e disponibilità a costruire soluzioni percorribili e sostenibili per l’attivazione del servizio – ha spiegato ieri il presidente della Provincia di Lodi, Fabrizio Santantonio, presente alla liberazione della cicogna insieme al comandante della Polizia Provinciale, Massimiliano Castellone –. Le interlocuzioni preliminari hanno consentito di delineare gli aspetti prioritari da affrontare, creando le condizioni per avviare una seconda fase, maggiormente orientata a definire una programmazione operativa".

In merito, l’Amministrazione Provinciale è intenzionata ad affidare a breve un incarico tecnico per uno studio preliminare di fattibilità, condividendo questo passaggio con tutti i soggetti interessati, in primis con la facoltà di Veterinaria di Lodi.

Le risorse dovrebbero essere reperite dall’ente provinciale anche se, a progetto ultimato, la Regione Lombardia dovrebbe intervenire per coprire le spese.

Per quanto riguarda la liberazione della cicogna, tutto è filato liscio come era nelle previsioni: l’animale, dopo essere stato socorso circa un mese e mezzo fa, era stato “ricoverato“ presso il centro Cras di Vanzago dove è stato curato e rimesso in forze. Ieri pomeriggio il sempre emozionate momento della restituzione alla natura di una creatura straordinaria.