La ciclovia VenTo passa anche nel Lodigiano: asfaltatura in corso tra San Rocco e Maccastorna

SAN ROCCO AL PORTO – Inizia a prendere corpo anche nel Lodigiano la maxi ciclovia Ven.To., che, per oltre 700 chilometri, corre lungo gli argini del Po, con l’obiettivo di collegare Venezia a Torino. Un’opera formidabile che inizia a vedersi anche nella Bassa: per quanto riguarda il tratto tra San Rocco al Porto e Maccastorna, si stanno eseguendo le asfaltature, partendo dall’arginatura maestra a Maccastorna e proseguendo in direzione di San Rocco al Porto.

Sui trenta chilometri di “tappetino“ previsti, diciotto sono già stati eseguiti. I lavori si concluderanno entro luglio. Lungo la tratta era prevista una struttura polifunzionale con ostello e ciclo-officina ad alto livello di digitalizzazione, dentro l’ex casello idraulico di proprietà del Demanio, in territorio di Maccastorna, ma a causa dell’aumento dei costi l’iter era stato bruscamente interrotto e i soldi regionali già incassati dal piccolo comune (700 mila euro) restituiti.

La volontà però era di riprendere in mano la partita con altri fondi. Per quanto riguarda il tratto Pavia-San Rocco al Porto, nel comune di Orio Litta, sono in atto le opere preliminari per la costruzione del nuovo ponte ciclopedonale sul Lambro, che sarà realizzato e di cui sono in corso le fondazioni sulle due sponde.

Per questa porzione, secondo il cronoprogramma, l’esecuzione dei lavori è prevista per giugno con l’ultimazione in calendario per novembre del prossimo anno. Lungo i tracciati di ciclabile sono previsti servizi aggiuntivi come rastrelliere coperte, fontanelle, cestini portarifiuti, colonnine di manutenzione, gonfiaggio pneumatici e ricarica e-bike.