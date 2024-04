Ciclovia VenTo, al via i lavori tra Milano e Pavia: chiusi tratti dell'Alzaia del Naviglio

Pavia, 8 aprile 2024 - Sono iniziati oggi i lavori del Consorzio Est Ticino Villoresi per la tratta lombarda Milano-Pavia della ciclovia VenTo, 700 chilometri lungo il Po da Venezia a Torino. Il passaggio dal capoluogo lombardo prevede infatti una variazione rispetto al corso del Po, ma sempre lungo vie d'acqua, con la "trasformazione" dell'Alzaia del Naviglio di Pavia in una porzione della dorsale cicloturistica, con intervento ad opera del Villoresi, entro la metà del 2025, per complessivi 4 milioni di euro di finanziamento.

"Gli interventi previsti - spiega la nota del Consorzio ETVilloresi - consisteranno prevalentemente nella verifica dei dispositivi di protezione e/o separazione rispetto ad usi promiscui delle aree di prossimità dell'alzaia, nella realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale, nella manutenzione delle pavimentazioni stradali e, laddove necessario, nella proposizione di modifiche del traffico automobilistico in relazione al preminente utilizzo cicloturistico dei beni demaniali".

Per svolgere in sicurezza i lavori è stata disposta, con ordinanza del 5 aprile, l'interdizione del transito ciclopedonale e motorizzato nei tratti dell'Alzaia interessati dai lavori, in particolare da oggi, lunedì 8 aprile, tra Borgarello e Pavia (progressive chilometriche da 27+080 a 28+680) e a Vellezzo Bellini (dal km 20+080 al 22+530), poi da venerdì 12 aprile anche da Certosa di Pavia a Borgarello (dal km 24+280 al 25+478), "sino ad atto di revoca".