Ciclostazione riqualificata E sarà gratuita

La ciclostazione riparte, sostanzialmente, da zero. Il Comune ha voluto infatti ridare smalto alla struttura di ricovero biciclette collocata a fianco della stazione ferroviaria, inaugurata nel 2016, ma mai pienamente decollata. L’obiettivo è quello di mettere la “gabbia” al centro della rete di ciclabili che partiranno proprio da via Caduti di Russia e il primo passo è stato quello di modificare il regolamento, passato all’unanimità durante l’ultima seduta di Consiglio comunale di martedì sera. Uno dei punti principali della “nuova” ciclostazione sarà la gratuità: prima costava 39 euro all’anno, mentre dal 1 maggio prossimo occorrerà solo pagare dieci euro una tantum al momento dell’attivazione della tessera per accedere al servizio e per ottenere una sorta di targhetta da collocare sul telaio al momento del parcheggio. La capienza massima rimane quella originaria, 120 totali, con apertura 24 ore su 24 e con area videosorvegliata. Le adesioni per poter utilizzare la ciclostazione sono già aperte da queste ore e si punta a far sì che si riesca a raggiungere la capienza massima visto che ad oggi il modulo viene utilizzato solo da 15-20 ciclisti. "Abbiamo effettuato anche interventi di manutenzione straordinaria visto che, nel corso degli ultimi anni, non era stato fatto nulla - ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Alfredo Ferrari -. La copertura è stata sigillata perchè erano state accertate diverse infiltrazioni d’acqua mentre gli stalli si “muovevano” perchè erano stati collocati nell’asfalto e avevano problemi di stabilità. Anche gli ingranaggi dove collocare le due ruote sono stati rimessi a nuovo".

M.B.