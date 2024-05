Ciclolonga, è tutto pronto. Preiscrizioni a quota 120

Tutto pronto per l’edizione 2024 della “Ciclolonga delle rose“ di Codogno proposta dal Comune con il Motoclub Codogno. La manifestazione, adatta a persone di ogni età, consiste in una ciclopasseggiata in bicicletta per le strade del Basso Lodigiano “scortati“ da un servizio di assistenza che consente di trascorrere una mattinata in allegria e in tutta sicurezza. La prima edizione andò in scena nel 1978. La partenza è prevista alle 9 di domani da piazza Cairoli. Il “serpentone“ colorato composto da amici e famiglie si dirigerà verso San Fiorano, Mezzano Passone, Santo Stefano Lodigiano per fare ritorno ancora a San Fiorano e concludersi al quartiere fieristico di Codogno. Complessivamente un percorso lungo 35 chilometri. Sono previsti anche le elezioni di “Miss e Mister Ciclolonga“, una lotteria e un saggio finale dell’istituto comprensivo. Le prevendite, aperte dal 16 maggio ai locali L’Ottavo nano, Bar 900, Bar Centrale, Pro Loco, Clepizza, Cicli Effebi, Panificio Bagna, La Piramide, Oratorio San Luigi con quota di iscrizione 5 euro a ieri pomeriggio erano arrivate a 120. Le previsioni meteo per domenica dovrebbero essere favorevoli. In caso di maltempo non ci sarà una data di recupero, la manifestazione tornerà direttamente nel 2025.