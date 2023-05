Cibo di strada e motociclette Giorni di festa

Settima edizione della rassegna del cibo di strada a Codogno: da domani a domenica torna infatti Eatinero in piazza Cairoli, sotto il Mercato Coperto. Saranno presenti dodici “food truck“ (camioncini itineranti), ognuno con una propria specialità e le cucine saranno aperte non stop domani dalle 18 alle 24 e il sabato e la domenica dalle 11 fino alle 24. Novità del 2023 sarà la concomitanza con l’evento “Motoè…la leggenda Giacomo Agostini“, in programma domenica, con la partecipazione del 15 volte campione del mondo di motogp, Giacomo Agostini. Il festival del cibo di strada sarà anche un’occasione per ascoltare musica dal vivo: domani dalle 21, si esibiranno i The Groovy, una band blues-soul composta da chitarra, basso e batteria, sabato, sempre dalle 21, saranno di scena gli allievi e gli insegnanti di Music Way, la scuola di musica di Codogno che proporrà un viaggio musicale tra colonne sonore di celebri film e sigle delle più famose serie tv. Domenica sarà dedicata al rock “n“ roll con l’esibizione, dalle 20, degli Shakerats, trio rockabilly. Infine, per i più piccoli, saranno presenti giochi gonfiabili, jumping e una pista mini quad. M.B.