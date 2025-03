Ci sarà anche Burger King al posto del mitico Majorca

CODOGNO (Lodi)Burger King sbarcherà nel nuovo insediamento commerciale che prenderà forma sulle ceneri del mitico dancing Majorca. Se l’indiscrezione sarà confermata, il fast food arricchirà l’offerta del complesso da 4.500 metri quadrati che rientra nel piano attuativo il cui iter comunale è già concluso. Nei giorni scorsi era emerso il nome dell’operatore che occuperà i mille metri quadrati di spazio alimentare, l’azienda veneta In’s Mercato che per insediarsi nell’ex balera dovrà spostarsi di poche decine di metri. Gi altri marchi dovrebbero essere Arcaplanet e Tigotà. Manca solo la firma della convenzione tra proprietà e Comune, che potrà incassare la prima tranche di 90mila euro degli oneri; mentre in un secondo momento sarà presentato il permesso di costruire per avviare i lavori. La struttura fatiscente sarà abbattuta e il nuovo polo nascerà all’inizio del 2026. L’attuale prospetto architettonico cambierà volto all’ingresso con un parcheggio da 265 posti. Quanto alle opere compensative, il privato riqualificherà la ciclabile di viale Marconi e ne creerà una nuova di collegamento con l’oasi verde Zinghetto.

M.B.