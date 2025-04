Chiusi i varchi della strada fantasma. Stop alle scorribande abusive

Chiusi gli accessi, a Codogno, alla “bretellina“ fantasma nel comparto residenziale di via Vittorio Veneto ancora da completare e finita nel gorgo del fallimento dell’impresa Contardi: tra venerdì e ieri sono stati posizionati ben otto jersey di cemento per chiudere i varchi, compreso quello da via Po. L’intervento era stato pianificato alcune settimane fa al termine di un confronto tra Comune e commissario liquidatore del lotto. L’amministrazione municipale aveva voluto fare il punto della situazione anche per capire cosa si stesse muovendo per quel comparto finito all’asta e il cui tentativo di vendita di gennaio è andato deserto (sarà riproposto presto al miglior offerente). Sembra che vi sia una richiesta sul tavolo di poter suddividere in due porzioni il comparto per metterlo in vendita separatamente e quindi riuscire, in questa ottica, a farlo diventare più appetibile sul mercato del mattone mentre il Comune ha ottenuto di poter chiudere tutti i passaggi utilizzati, molto probabilmente, da ignoti anche per corse abusive. M.B.