Chiude l’hub vaccinale di San Grato

Meno richieste di vaccini, da domani chiude l’Hub vaccinale di Lodi in Fiera San Grato (inaugurato il 21 marzo 2021). Sono state oltre 400mila le dosi somministrate. "Sono stati due anni senza precedenti –, spiega il direttore generale dell’Asst di Lodi Salvatore Gioia –, che hanno richiesto un enorme sforzo organizzativo e uno straordinario impegno umano e professionale. Per questo desidero ringraziare personalmente tutti coloro che hanno lavorato senza sosta nell’Hub e anche agli enti e aziende del territorio che ci hanno permesso, grazie alla sottoscrizione di un accordo di comodato d’uso, di allestire il centro vaccinale negli spazi della Fiera di Lodi". Il direttore socio sanitario dell’Asst di Lodi, Enrico Tallarita, responsabile della campagna vaccinale anti Covid, aggiunge: "Dal 27 dicembre 2020 al 26 febbraio 2023 abbiamo somministrato in tutta l’Asst 693.710 dosi, di queste ben 401.237 nel solo Hub di San Grato. Il picco è stato il 12 luglio 2021 con 4.512 dosi nei centri vaccinali del lodigiano (2.498 a Lodi). Le persone che hanno ricevuto almeno una dose sono state 293.569, facendo del Lodigiano una delle prime province lombarde per vaccinati anti Covid". P.A.