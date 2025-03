Chitarra classica: grandi nomi in città. Si inizia il 16 marzo

Sei serate con ingresso libero all’insegna della chitarra classica, che vedranno esibirsi sei artisti di fama internazionale. Inizierà il 16 marzo la diciottesima Stagione Internazionale di Chitarra Classica, manifestazione musicale organizzata dall’Atelier Chitarristico Laudense, in collaborazione con il Comune di Lodi e la Fondazione Banca Popolare di Lodi. L’Aula Magna del Liceo Verri, in via San Francesco 11, ospiterà alcuni dei chitarristi più rinomati sulla scena internazionale, vincitori dei più importanti premi musicali.

La prima esibizione vedrà esibirsi Edith Pageaud, artista d’oltralpe, salita per la prima volta sul palco all’età di otto anni. Seguiranno poi il russo Dimitri Illarionov (13 aprile); la francese Cassie Martin (11 maggio); il giovane emergente Fabio Bussola (15 giugno); il professore Emanuele Bono, (21 settembre), e infine la ‘regina del tango’, l’argentina Mirta Alvarez, che il 19 ottobre concluderà la stagione, con un’esibizione adatta anche ad un pubblico meno attento alla musica classica.

"L’Atelier è riuscito nel corso degli anni a trasformare Lodi in un polo di attrazione per i più importanti ed innovativi artisti sulla ribalta internazionale" spiega il direttore artistico Mario Gioia.

