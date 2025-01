Cervignano, pressioni e insulti al medico di famiglia. Il sindaco tira le orecchie ai pazienti: “Buonsenso e rispetto"

Cervignano D’Adda (Lodi), 30 gennaio 2025 – “Pazienti irrispettosi col nostro medico, li richiamo all’ordine”. Il sindaco di Cervignano D’Adda Emilio Grilli si è trovato costretto a scrivere una lettera aperta ai cittadini, rivolgendosi al loro buonsenso, in difesa della dottoressa di medicina generale che lavora in paese.

“Con grande dispiacere ho appreso delle difficoltà che la dottoressa F . R., recentemente insediatasi nel nostro Comune, sta affrontando. Questo a causa di atteggiamenti irrispettosi e inaccettabili da parte di alcuni cittadini- introduce - Desidero esprimere a nome mio e dell'intera amministrazione comunale, piena solidarietà al medico e ribadire il nostro totale sostegno al suo prezioso lavoro”.

La speranza è che cambi qualcosa: ”Il comportamento riportato, fatto di vessazioni, pressioni indebite, pretese irragionevoli e in alcuni casi, insulti, non rappresenta lo spirito di comunità che desideriamo promuovere a Cervignano. Ricordo a tutti che il medico opera nel rispetto del proprio codice deontologico, che impone di agire con professionalità e secondo le norme vigenti, e che ogni cittadino ha il dovere di rispettare queste regole”. Da qui la precisazione:”

In particolare, è bene sottolineare che: i certificati medici devono essere rilasciati secondo quanto previsto dalla legge e questo richiede la presenza fisica del paziente in ambulatorio. Le prescrizioni devono essere motivate da un'adeguata valutazione medica. Le comunicazioni con il medico devono avvenire nei tempi e nei modi appropriati, rispettando gli orari e le modalità stabilite per l'assistenza sanitaria”. Poi una osservazione:” La dottoressa, come tutti i medici, è qui per fornire un servizio fondamentale alla comunità, ma ciò non giustifica in alcun modo comportamenti maleducati o irrispettosi. Se questi atteggiamenti dovessero persistere, corriamo il rischio concreto di perdere una professionista competente, con conseguenze gravi per tutti noi”. Grilli lancia infine un appello:” Faccio quindi appello alla responsabilità e al senso civico di ognuno: torniamo a rispettare chi dedica il proprio tempo e le proprie energie alla nostra salute, mostrando pazienza e collaborazione. Come amministrazione, continueremo a fare il possibile per supportare i nostri medici e garantire un clima di rispetto reciproco, nella ferma convinzione che solo attraverso il dialogo e la collaborazione possiamo costruire una comunità forte e solidale. Confido nel rispetto delle regole e nell’impegno dei cittadini a migliorare!”.