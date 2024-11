Centro rimesso a nuovo. I lavori sono terminati in piazza IV Novembre

Pronta la piazza IV Novembre di Maleo, lavori conclusi. In occasione dei festeggiamenti dell’unità nazionale, l’amministrazione del sindaco Dante Sguazzi ha inaugurato i lavori eseguiti in centro storico. Un intervento drastico che ha visto il rifacimento della storica piazza. Il progetto esecutivo di riqualificazione, realizzato nel centenario dall’erezione del monumento ai Caduti della Prima guerra mondiale, ha comportato una spesa di 60mila euro. Cifra "coperta, per 50mila euro, dalla misura “Sviluppo dei distretti del commercio 2022-2024“ e per 10mila euro dal bilancio comunale" dettaglia Francesco Bergamaschi, presidente del consiglio comunale. In sostanza si è portato avanti l’obiettivo di riqualificare l’intero centro storico. Un impegno su cui l’amministrazione lavora da tempo. "Con i fondi del distretto erano già stati eseguiti altri interventi – ricorda Bergamaschi –: avevamo illuminato e riqualificato il monumento simbolo del paese, l’arco, porta d’ingresso per chi arriva da Codogno, e ora la porta verso Cremona. Nel mezzo si è intervenuti via via con la misura nazionale dei 6000 campanili e il rifacimento della piazza, avvenuto nel 2017. Inoltre, i fondi regionali per i borghi storici ci hanno permesso di intervenire in via Manfredi, via Vittorio Emanuele e via Trabattoni nel 2023". Paola Arensi