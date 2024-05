Centri estivi per i più giovani. Sconti a favore dei residenti

Deliberata, a Codogno, la quarta edizione dell’ “eVviva summer camp“. Si svilupperà dal 10 al 28 giugno e dal 2 al 6 settembre e viene proposto dall’assessorato alle Politiche sociali. "L’amministrazione comunale – spiega l’assessore e vicesindaco Raffaella Novati – ha deciso di sostenere ancora questo progetto, in vigore da 4 anni, con la collaborazione degli oratori Don Bosco, San Luigi e Cabrini, delle società sportive e della capofila Oratoriana San Luigi. Si svolgerà nei tre oratori di Codogno, coi partecipanti divisi per fasce d’età come in passato". Il Comune partecipa con 11mila euro, garantendo cifre di iscrizioni calmierate per i residenti di Codogno. Trenta euro a settimana a bambino, più buono pasto, oltre alle 20 euro di iscrizione iniziale. Per gli esterni la quota settimanale diventa 40 euro. Il tutto include l’assicurazione.

"Si prevedono le adesioni di almeno 400 che saranno impegnati in attività sportive, ludico-ricreative – aggiunge –. Il primo luglio poi (per proseguire fino al 30 agosto), inizierà nella scuola dell’infanzia di viale Resistenza il centro estivo denominato “Che sport!?“ che sarà gestito dalla cooperativa sociale Ale.mar di Vigevano. Curerà 70 giovani dai 3 ai 14 anni. Le iscrizioni partono lunedì 3 giugno, si deve sempre guardare sul sito del Comune. La retta a bambino è di 62 euro a settimana, con riduzione di 10 euro a settimana per il secondo figlio, 37 euro per la mezza giornata, pasti esclusi, che costano 25 euro a settimana. P.A.