Colonnina di ricarica grazie alle Poste

Installata e attivata vicino all’ufficio postale di Montanaso Lombardo, in via Garibaldi 26, la prima colonnina per la ricarica di auto elettriche di Poste italiane. L’iniziativa rientra nel progetto Polis – “Casa dei Servizi Digitali”. La colonnina sarà a disposizione di tutti i cittadini. Poste Italiane si è impegnata ad attivare entro il 2026 diecimila punti di ricarica elettrica 2x22kW tipo Quick; in provincia di Lodi verranno installate colonnine in circa 50 comuni (oggi in tutta Italia sono disponibili circa 60mila colonnine).