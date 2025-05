Aperto il punto prelievi in via Martiri della Libertà: "Opportunità pensata per favorire i residenti"

Per chi è in difficoltà a raggiungere Codogno o Piacenza, apre il punto prelievi comunale di San Rocco al Porto. Il nuovo servizio è a disposizione in via Martiri della Libertà 26, nei locali degli ambulatori comunali e attivo da oggi. "I prelievi si effettuano il venerdì, dalle 7.30 alle 9.30" annuncia il sindaco Matteo Delfini che, da tempo, con la propria amministrazione comunale, lavora in questa direzione. "Avevamo pensato di riaprirlo subito dopo la chiusura del centro diagnostico all’interno del centro commerciale Belpò – ricorda –. Poi però i tempi sono stati dettati dall’ Ats Agenzia di tutela della salute". Infatti il Comune organizza il prelievo, dispone del posto per eseguirlo e della professionalità di una infermiera, ma le analisi le effettuano nel laboratorio dell’ospedale di Codogno e dunque occorreva attendere le tempistiche dell’ente sanitario. P.A.