Cenone e spettacolo alle Vigne, tensostruttura alla Faustina

Non solo cenoni, il Capodanno a Lodi non è mai stato così ricco. Per celebrare l’arrivo del 2025 la città si riempie di eventi e concerti, cultura ed intrattenimento di alto livello. Il teatro alle Vigne ha organizzato per il 31 dicembre un grande momento di ritrovo in Sala Rivolta, coerente con l’idea del nuovo direttore Mauro Simone, di fare il teatro come una casa per tutti. Si parte alle 20 con il cenone, con un menù fatto dalla Vineria 21/23 in cui tra vol-au-vent di gamberi, tigelle con salmone, pinsa di pistacchio e lardo e numerose altre specialità è presente l’immancabile cotechino con lenticchie, il tutto a 60 euro, prenotazione a teatroallevigne.biglietteria@comune.lodi.it. Di seguito ci si sposterà al teatro, con alle 22.15 il concerto del gruppo vocale Mezzotono, (biglietti disponibili a 30 euro). Si tratta del gruppo vocale europeo con più nazioni visitate, ben 70. Attivi dal 2004 i cinque membri propongono uno show musicale senza strumenti, ma con musica a cappella, soprannominati per questo la piccola orchestra italiana senza strumenti.

Grande evento, sempre il 31, anche alla cascina Faustina, in piazzale degli Sport. Qui è stato organizzato un grande show “Everyone“, all’interno di un tendone riscaldato. Ci saranno due spazi musicali distinti, con il gruppo “La Vita a 30 Anni“, che proporrà un mix musicale tra nostalgia e ironia, con Dj e ballerini sul palco, a cui si aggiungono tre punti ristoro e un cocktail bar. Il tutto dalle 22 alle 5, biglietti acquistabili su xceed.me. La grande musica sarà al centro anche il primo gennaio, con il concerto di Capodanno nel cortile della Provincia di Lodi, all’ex convento di San Cristoforo in via Fanfulla 14. Alle 17 suonerà l’orchestra “Infonote“, diretta dal maestro Serafino Tedesi (nella foto), con la partecipazione del mezzosoprano Giorgia Gazzola, ci sarà anche qui il brindisi per celebrare il nuovo anno.

L.P.