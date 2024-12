Nella parrocchia di Santa Francesca Cabrini il catechismo è insegnato coi computer

Lodi, 18 dicembre 2024 – I computer si usano anche per fare catechesi alla parrocchia di Santa Francesca Cabrini di Lodi, dove è appena stato aperto un Polo di comunità del progetto ImPatto Digitale. Lo spazio, destinato ad accogliere bambini e ragazzi e a farli lavorare insieme sui computer, servirà appunto anche per la preparazione dei piccoli che fanno catechismo.

La parrocchia è guidata da don Franco Anelli, dell’apertura del Polo si è occupato in prima persona il coadiutore don Luca Corini. “A gennaio del 2024 abbiamo avviato un piccolo doposcuola con la scuola don Gnocchi, per circa una ventina di bambini delle elementari – racconta don Luca –. Poi, grazie al bando Porte Aperte di Fondazione Cariplo abbiamo lanciato un secondo progetto e il post scuola si è ampliato rivolgendosi anche alle scuole medie”.

Nelle aule dove si svolge questa attività due volte la settimana, sono stati collocati strumenti tecnologici ottenuti grazie al progetto ImPatto Digitale, che contrasta il divario digitale ed è sostenuto sempre da Fondazione Cariplo e dall’Impresa Sociale Con i Bambini.

“Queste strumentazioni elettroniche servono per il doposcuola ma creano anche uno spazio ideale per la catechesi – insiste don Luca –. Grazie al computer possiamo anche promuovere attività e mostrare video preziosi in questo senso”. Il Polo di Comunità della Cabrini, quindi, aiuterà con la preparazione ai sacramenti, ma anche con la scuola, grazie alla presenza di lavagne interattive e strumenti elettronici adeguati. Il Polo sarà frequentato da 37 allievi tra elementari e medie, seguiti da 12 volontari, un’educatrice e sette universitari. Il doposcuola è aperto martedì e venerdì dalle 13.45 alle 17.45.