Castiraga Vidardo, il termovalorizzatore verrà ampliato? Il No di Legambiente

Castiraga Vidardo (Lodi), 19 maggio 2024 – Richiesta per l’ampliamento del termovalorizzatore di nuova generazione, Legambiente rilancia la raccolta firme e chiede tavoli sul tema.

L’attacco

“Ecowatt chiede la quintuplicazione dell'impianto. La novità è che ora l'autorizzazione sembrerebbe dipendere solo dalla Provincia di Lodi. Rilanciamo la raccolta firme, interrotta l’anno scorso. E chiediamo subito un coordinamento provinciale, da affiancare al Comitato esistente. Chiediamo alle liste elettorali di schierarsi, dobbiamo sapere chi si prepara a importare 150.000 tonnellate di rifiuti l'anno da bruciare per inquinarci ed impoverirci ancor più” si legge in una nota del Circolo Legambiente LodiVerde APS.

La replica

Da Ecowatt Vidardo intanto si ribadisce “la disponibilità ad accogliere cittadini e associazioni per illustrare il progetto e avviare un dialogo costruttivo”. E ancora: “Investiamo nella termovalorizzazione sostenibile, con le migliori tecnologie e assenza di emissioni significative, per la frazione dei rifiuti industriali in nessun modo riciclabili, che oggi le aziende lombarde sono costrette ad inviare all’estero, con aggravio di costi e con il rischio di dover interrompere le proprie attività ove i paesi esteri dedicassero i propri impianti esclusivamente ai loro rifiuti nazionali”.

E la conclusione: "L'obiettivo è scongiurare la necessità di nuove discariche in regione, mitigare i costi e rendere il sistema industriale lombardo autosufficiente".