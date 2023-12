Case violate dai ladri. Presi gioielli e contanti

Alcuni vicini hanno visto due persone scappare a piedi per i campi. E al rientro dei padroni di casa sono stati scoperti due furti, messi a segno in due case indipendenti nella stessa strada, a distanza di circa 300 metri l’una dall’altra. È successo nel tardo pomeriggio di giovedì in via Gramsci a San Cipriano Po, dove sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti per i sopralluoghi con militari della Compagnia di Stradella. In un’abitazione i ladri hanno forzato la porta dell’ingresso principale, portando via gioielli d’oro e due orologi preziosi. Nell’altra casa è invece stata forzata una porta finestra e sono stati rubati sempre gioielli d’oro, insieme anche a circa mille euro in contanti. Per valori complessivi dei bottini che sono ancora in fase di quantificazione. S.Z.