Case green e antisismiche: "L’Aler investe 20 milioni"

Investimenti sugli alloggi sociali da parte di Aler Lodi e Pavia "cerchiamo di migliorare la qualità delle strutture". Lo ha specificato la presidente Monica Guarischi (nella foto), lunedì a Palazzo di regione Lombardia, illustrando gli ultimi progetti che interessano "innovazione urbanistica e sociale e che vede nella rigenerazione degli stabili popolari, un vento di cambiamento per la Regione" ha introdotto. "Missione Lombardia è stata fondamentale per garantire che risorse, come quelle del Pnrr, fossero utilizzate in modo efficace e tempestivo e Aler Pavia Lodi è stata parte attiva in questo processo di rinnovamento" ha aggiunto. "Gli interventi che abbiamo messo in essere tra Pavia e Lodi sono stati tre e per 20milioni e 206mila 473 euro di fondi Pnrr – ha continuato –. A Pavia in via Alzaia hanno riguardato 65 due edifici con 32 unità abitative, a Lodi in via Guido Rossa 4 (investiti 3.849.965,35 euro) e in via San Fereolo 11-13-15 (11.381.690,16 euro), per un totale di 188 alloggi". A Pavia, dove c’era un basso stato di conservazione degli immobili, abbiamo investito 4.974.817,45 euro e i lavori sono al 70% con conclusione prevista entro la fine del 2025. "Fin dall’avvio sono emersi, inoltre, alcuni casi di profonda fragilità sociale che abbiamo subito preso in carico, attraverso un nostro ufficio interno, nonché segnalato ai Servizi Sociali" precisa Guarischi. I lavori in via Guido Rossa a Lodi, invece, sono ultimati, mentre negli stabili di via San Fereolo sono al 43% e finiranno nel 2025. P.A.