Una serata in più di divertimento con la sagra che sa fare del bene

SECUGNAGO (Lodi)

La kermesse “Secugnago in sagra“ si allunga, "una serata in più di divertimento per chi non è in villeggiatura". Procede instancabile, di edizione in edizione, il lavoro della Pro loco che, con l’Amministrazione comunale, ha confezionato cinque giorni di sagra, animata da musiche ed eventi. L’iniziativa impegna 35 volontari che si spendono per il divertimento di grandi e bambini. L’affluenza sempre molto abbondante li ripaga degli sforzi. Ogni sera ci saranno pesca di beneficenza e area bambini con luna park e bancarelle di hobbisti. La Pro loco di Secugnago compie 13 anni.

"Siamo un gruppo di volontari sempre in aumento, molti uniti e disponibili: questo ci permette di organizzare al meglio i nostri eventi", ribadiscono dal gruppo che non sente la crisi del Terzo Settore. Gli appuntamenti sono anche a scopo benefico dato che, per tutti i giorni della sagra, sarà attiva la vendita di libri usati il cui ricavato verrà devoluto all’associazione “Italiana Sclerosi Multipla Aism“, sezione di Lodi.

Il programma prevede: venerdì 2 agosto orchestra ballo liscio “Grazia Voice“ con un intermezzo della scuola di ballo di Tango Argentino “Felice Primo“ e una mostra di disegni con tecniche miste a cura di Barbara Zuncheddu. Sabato 3 agosto orchestra ballo liscio “Gabry e Frank“ più l’esibizione della scuola di ballo “Empair School“ e la mostra di scultura su legno di Marco Arrigoni. La domenica ballo liscio con “Stefano Siena“ ed esibizione della scuola di ballo “All dance school“ più la mostra “Cume se mangèva“ a cura del professor Giacomo Bassi. Il lunedì ballo liscio con “Silvia e Angelo Blond Band“, super tombola alle 22 e mostra fotografica “Legami di passione“ a cura di Eleonora Riboldi e Roberta Ferri. Martedì 6 estrazione della lotteria alle 21.15 e dalle 22 la band L-Projec, con musica anni 80-90.

P.A.