Francesco Agello, un film racconterà il pilota di idrovolanti più veloce del mondo

Casalpusterlengo, 25 luglio 2024 – Il pilota più veloce del mondo Francesco Agello, originario di Casalpusterlengo, sarà raccontato in un film. Proprio Casalpusterlengo è la location principale, insieme all’idroscalo di Desenzano del Garda, del film “Ali sull’acqua“ che fa rivivere la storia del casalino, detentore del record mondiale di velocità su idrovolanti con motore a pistone, tuttora imbattuto, conseguito il 23 ottobre 1934 proprio a Desenzano alla velocità di 709 chilometri orari.

Una celebrazione postuma per Agello nato a casalpusterlengo nel 1902 che diventerà “l’uomo più veloce del mondo “ come l’aveva definito Gabriele D’Annunzio. Il film, che si avvale del patrocinio della Areonautica Militare, nel novantesimo anniversario del record ha la regia di Gabriele Donati ed è prodotto da Steel Comunicare di Stefano Mattinzoli Murae sarà presentato a Roma all’Areonautica militare per poi diventare itinerante nel territorio nazionale con tappe ovviamente a Desenzano e Casalpusterlengo.

A Casalpusterlengo regista e produttore hanno intervistato nella sede del municipio il giornalista Francesco Dionigi autore della biografia “Francesco Agello l’uomo più veloce del mondo” edita da Idrovolante edizioni Roma con sullo sfondo il modellino in scala del M C 72 l’idrovolante del record. Sono state girate anche immagini in esterno alla casa natale di Agello alla frazione Boraschina ed al bassorilievo raffigurante il pilota casalino in piazzetta Cavour opera dell’artista Ottorino Buttarelli e del mecenate Renzo Ghelfi.