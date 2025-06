Casalpusterlengo, moglie e marito muoiono a poche ore di distanza: addio a Edmondo Agolini, storico gestore degli impianti sportivi

Casalpusterlengo (Lodi), 8 giugno 2025 – Scopre la moglie morta e spira a poche ore di distanza. L’amore, nella buona e nella cattiva sorte, si è tradotto in un dramma del cuore, che ha sconvolto Casalpusterlengo.

Ogggi sabato 8 giugno 5 si è spento lo storico gestore degli impianti sportivi del quartiere Ducatona, Edmondo Agolini che lo stesso sindaco Elia Delmiglio, trapelata la notizia, ha definito con rammarico “noto, con la moglie Anna, a intere generazioni di casalini”, definendo la sua morte “una gravissima perdita per la comunità”.

I due amati pensionati, lui di 87 anni e lei, Marianna Loccisano, di 78, sono spirati a poche ore di distanza. Lui, la mattina del sabato e la donna la sera prima, quando proprio il consorte, purtroppo, l’ha trovata senza vita nella loro abitazione. Il dolore è stato troppo forte e a poche ore di distanza dal tragico ritrovamento, i figli del pensionato hanno scoperto che aveva accusato un malore e lo hanno subito soccorso. Un’ambulanza lo ha presto accompagnato all’ospedale Maggiore di Lodi, ma il pensionato ha perso la vita nonostante la disperata corsa per salvarlo.

Un dolore grande per tanti cittadini che, tra l’altro, proprio nei minuti più drammatici, si trovavano alla Ducatona che ospitava il tradizionale raduno podistico del Gp Casalese. Delmiglio ribadisce: “Questi coniugi sono stati una presenza discreta, ma molto preziosa per chi si recava alla Ducatona. Dispensavano buoni consigli, facendo da guida soprattutto ai giovani, come due buoni nonni di tutti. Ci mancheranno molto”.

Una delle figlie, sulla pagina di ‘Sei di Casalpusterlengo se’, ha salutato i cari genitori così: "Mamma, papà, ci avete lasciati senza parole. Il cuore spezzato e un dolore che non si rimarginerà più. Amore infinito fino alla fine, avete voluto andarvene insieme".