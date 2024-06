Teresa e Francesco, insieme anche nell’addio: marito e moglie muoiono a distanza di soli nove giorni

Lecco – Sempre, insieme, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, come si erano promessi 45 anni prima, quando si sono sposati, anzi addirittura oltre quel giuramento di amore eterno. Nemmeno la morte ha potuto dividere Teresa e Francesco, che se ne sono andati a nove giorni di distanza l’uno dall’altra. La prima a mancare è stata Teresa: aveva 70 anni. Poi, 9 giorni dopo , l’ha seguita il suo Francesco, che di anni ne aveva 76. In realtà Francesco, è come se se ne fosse andato appena qualche ore prima di Teresa.

"Papà ha avuto un grave malore mentre stava accompagnando il nipotino all’asilo – racconta il figlio Pasquale -. È stata una dissezione aortica. Mamma, nonostante fosse malata da tempo, sembrava stesse bene, invece è morta il giorno dopo il ricovero in ospedale di papà. Mamma non sapeva che papà era ricoverato in gravi condizioni, non abbiamo avuto modo di dirglielo. Forse però erano talmente legati che lo ha percepito e ha voluto precederlo".

Teresa Chimirri era professoressa di educazione artistica: ha insegnato prima in Valsassina, poi alle medie Don Giovanni Ticozzi di Lecco. Pure Francesco Scarmozzino era un professore, sebbene poi abbia lasciato la docenza per le segreterie scolastiche. Teresa inizialmente contava di essere trasferita in Calabria, loro terra d’origine, ma è stato invece Francesco, con i loro due figli Pasquale e Monica a seguirla nella città dei Promessi sposi quando lei ha ottenuto la cattedra di ruolo, lavorando all’istituto Fiocchi. Francesco, oltre ad essere un patito del tennis, era un pittore. Amava ritrarre sia i paesaggi del lago, sia del Cammino di Santiago, percorso più volte.