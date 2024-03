Casalpusterlengo, 21enne accoltellato in centro storico: l’aggressore ripreso dalle telecamere

Violenza e sangue in pieno centro storico. Non è ancora stato individuato uno dei responsabili della lite furibonda, sfociata con fendenti di coltello, avvenuta mercoledì attorno alle 20,30 a Casalpusterlengo: proprio il tizio che ha tirato fuori da una tasca l’oggetto contundente e si è scagliato contro il rivale è irreperibile dopo essersi allontanato a piedi in tutta fretta da via Garibaldi, il luogo dello scontro. Sembra abbia imboccato il tratto urbano della via Emilia e al semaforo abbia girato a sinistra, facendo perdere le proprie tracce.

L’attività d’indagine dei carabinieri si è messa in moto subito e qualche sospetto è sotto la lente d’ingrandimento. Il volto, in effetti, sembra essere stato ripreso da qualche telecamera in zona e comunque qualche testimonianza è al vaglio e le verifiche sono in atto. Almeno fino a ieri, non vi erano novità investigative di rilievo, ma non è escluso che non ce ne possano essere a breve.

La scintilla sembra sia scoppiata all’interno di un bar del centro storico quando i due hanno cominciato a discutere animatamente per questioni ancora tutte da decifrare: quando sono usciti, però la situazione non si è calmata, anzi. Le loro strade non si sono separate, ma hanno proseguito insieme in via Garibaldi fin a metà strada quando è avvenuto il fattaccio. Uno dei litiganti ha estratto il coltello ed ha cercato di colpire l’altro, un 21enne di nazionalità tunisina, il quale ha cercato di riparare il corpo tendendo le mani in avanti.

È stata la sua salvezza perchè i colpi lo hanno raggiunto agli arti superiori e non all’addome, circostanza che avrebbe potuto avere effetti ben più gravi: seppur sanguinante, il 21enne è riuscito ad allontanarsi mentre l’aggressore scappava. In quel momento, lungo la via, erano aperti almeno quattro negozi e qualche persona c’era in giro, ma sembra che gli elementi raccolti dalle forze dell’ordine tramite testimonianze dirette siano poche.

L’episodio di mercoledì fotografa una situazione difficile per Casalpusterlengo in tema di sicurezza e ordine pubblico (vedasi le risse in centro degli ultimi mesi e i furti) anche se, soprattutto nei week end, le forze dell’ordine stanno presidiando il territorio senza sosta. E, ad onor del vero, le attività di indagine hanno dato i loro frutti visto che un paio di autori dei furti con scasso sono stati pizzicati così come sette responsabili della maxi rissa di Natale scorso.