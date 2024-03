Casalpusterlengo, lite e accoltellamento in pieno centro

Casalpusterlengo (Lodi) - Litigano furiosamente in pieno centro e uno dei due contendenti tira fuori un coltello, tenta di pugnalare il rivale e poi fugge.

Ancora violenza a Casalpusterlengo, teatro già nei mesi scorsi di gravi episodi come la maxi rissa di Natale con la presenza in piazza di una cinquantina di persone (sette persone sono state poi denunciate dai carabinieri). Questa sera, infatti, secondo una prima ricostruzione dei fatti, due giovani hanno cominciato a discutere in un locale nella zona di piazza del Popolo, ma se all'inizio la contesa è rimasta solo verbale, in un secondo momento la discussione è degenerata.

Infatti, i due, usciti dal bar, hanno imboccato la vicina via Garibaldi e, a metà della strada, è scattata la violenza: uno dei due ha tirato fuori da una tasca un coltello e ha sferrato fendenti verso l'altro giovane, un 21enne di nazionalità tunisina, che ha cercato di difendersi mettendo le mani in avanti. La circostanza lo ha salvato da conseguenze più gravi visto che la lama lo ha colpito a una mano. L'aggressore poi si è allontanato dal luogo della rissa dirigendosi verso il tratto urbano della via Emilia e facendo, al momento, perdere le proprie tracce.

Pochi minuti dopo sono arrivate le ambulanze del 118 che hanno soccorso il ferito sanguinante, trasferendolo successivamente in codice giallo all'ospedale Maggiore di Lodi. Sul posto sono arrivati i carabinieri e una pattuglia della Guardia di finanza. Al vaglio le telecamere della zona e le testimonianze di alcuni presenti.