Casalmaiocco, scontro sul campo da calcio: portiere 15enne colpito da una ginocchiata in testa

Casalmaiocco (Lodi), 16 aprile 2023 – Un tremendo impatto di gioco, il giovanissimo portiere ospite a terra inerme, l’arrivo dell’ambulanza prima e dell’elicottero poi. Novanta interminabili secondi di paura questa mattina sull’erba del campo parrocchiale di via Statuto a Casalmaiocco durante quella che doveva essere una tranquilla e normale partita di fine stagione del girone F del campionato regionale “allievi“ under 16 (2007) organizzato dal Settore Giovanile Scolastico della Figc.

Di fronte la squadra di casa, ultima in classifica, e i ragazzi del G.S. Villa di Milano per il turno conclusivo del torneo. Al 17’ del secondo tempo, con gli ospiti in vantaggio per 1-0, un attaccante dei lodigiani si scontrava con il portiere rivale. Quest’ultimo rimaneva per terra a causa del contrasto durissimo e perdeva conoscenza per la tremenda ma fortuita ginocchiata subìta alla testa.

Per oltre un minuto il ragazzo è rimasto immobile in campo, con i compagni di squadra e gli avversari terrorizzati ad assistere alla scena e fra lo sconcerto dei genitori presenti. Il provvidenziale intervento dei dirigenti del Villa e della squadra locale servivano a rianimare parzialmente il giocatore che, pur in stato confusionale, riprendeva conoscenza.

"Eravamo spaventati anche noi - racconta uno dei dirigenti degli ospiti - perché sembrava che ad un certo punto il ragazzo non respirasse e l’ematoma sulla testa era evidente. Dovevamo essere molto attenti a far le manovre più giuste, ed è andata bene”.

L’ambulanza e il personale sanitario del 118 arrivavano solo dopo venti minuti ma a quel punto si riteneva opportuno richiedere l’intervento dell’elisoccorso che decollava da Milano e dopo pochissimo tempo (verso mezzogiorno) atterrava sul campo in erba del Casalmaiocco ormai deserto: una manciata di secondi e il ragazzo (nato a Segrate ma residente a Cernusco sul Naviglio), stabilizzato e adagiato su una barella e accompagnato dal papà, veniva portato immediatamente al Policlinico San Matteo di Pavia in codice rosso per esami più approfonditi: trauma cranico riscontrato ma per fortuna non c’era pericolo di vita.

Nel frattempo l’arbitro, sentite le due squadre, ancora scosse per l’accaduto, decideva di sospendere il match e mandare tutti a casa mentre sul posto interveniva anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di Lodi.

Un’esperienza terribile per tutti, con un epilogo a lieto fine. Resta il grande spavento. E quell’elicottero atterrato sul campo di gioco che probabilmente ha evitato conseguenza molto più serie ad un ragazzino di 15 anni.