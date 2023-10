Casalmaiocco, braccio di un operaio di 31 anni schiacciato sotto un macchinario: è grave

Un operaio di 31 è stato vittima di un grave incidente sul lavoro mercoledì pomeriggio a Casalmaiocco, in provincia di Lodi. Il suo braccio è rimasto schiacciato sotto un grosso macchinario all’interno di un’azienda che si occupa di distribuzione a temperatura controllata di prodotti farmaceutici, diagnostici e biomedicali.

Non è chiaro se il trentunenne sia in pericolo di vita, ma le condizioni del braccio sono apparse molto critiche. I soccorsi, chiamati dal datore di lavoro, sono arrivati rapidamente sul posto e l’operaio è stato portato in gravi condizioni in elisoccorso al policlinico San Matteo di Pavia, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza.