Casa di riposo, Roarselli neo presidente

È Roberta Roarselli (nella foto) la nuova presidente della Fondazione Opere Pie Riunite di Codogno. Il suo nome era già nell’aria da giorni e giovedì pomeriggio è stata formalmente eletta in seno al nuovo Consiglio di amministrazione che si è riunito per la prima volta dopo la complessa fase di scelta. Infatti, secondo lo statuto, dopo l’avviso pubblico per la ricerca delle personalità idonee a ricoprire l’incarico, il sindaco Francesco Passerini aveva nominato Roarselli, appunto, oltre a Giuseppe Stringhini e Emanuela Bonvini che si sono aggiunti ai due esponenti scelti dalla Fondazione Comunitaria e dall’associazione “Il Samaritano“, Giuseppe Mori e Piero Giovannetti. Questi cinque componenti hanno a loro volta designato due nomi pescati da una rosa di quattro preventivamente scelti dal primo cittadino (Vittorio Lombardi e Agostino Cordoni). Proprio Cordoni ha assunto il ruolo di vice. Roarselli prende il testimone di Gianni Stringhetti che ha guidato l’ente assistenziale durante il mandato appena scaduto.

La neo presidente non è però una neofita: ha infatti già ricoperto il ruolo di vice durante il periodo in cui era in sella alla casa di riposo Vanna Cavalleri. Roarselli è espressione di Forza Italia che ha rivendicato fin da subito il posto ai vertici della fondazione. Una particolarità: la neo presidente sembrava indirizzata verso la commissione Biblioteca, ma all’ultimo momento il suo nominativo è stato dirottato alla casa di riposo. M.B.