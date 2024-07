Carenza di personale al Delmati: "Mai turni con un solo infermiere"

Accuse infondate da parte del sindacato Usb. Dura presa di posizione da parte di Asst Lodi dopo l’allarme lanciato dai rappresentanti dei lavoratori i quali denunciavano turni massacranti con poco personale presso i reparti di Subacuti e Geriatria dell’ospedale Delmati di Sant’Angelo Lodigiano. "La turnistica prevede la presenza di due infermieri e due operatori socio sanitari al mattino e di un infermiere (dal 4 luglio a seguito di una dimissione improvvisa, prima erano presenti due infermieri) e due Oss al pomeriggio per i letti subacuti e due infermieri e due Oss per i letti di geriatria per un totale di quattro infermieri e quattro Oss al mattino e tre infermieri e quattro Oss al pomeriggio – è la posizione di Azienda sanitaria –. A luglio non è mai stato rilevato un singolo giorno in cui erano presenti un infermiere e un singolo operatore socio sanitario per reparto, come denunciato dal sindacalista. Siamo consapevoli che il turno del pomeriggio deve essere riportato a 4 infermieri e stiamo mettendo in atto tutte le procedure necessarie per reclutare in tempi brevi la figura professionale mancante". Durante il recente confronto tra direzione strategica e personale inoltre "non sono state segnalate da parte degli operatori presenti le gravi carenze e criticità segnalate ma solo un maggior impegno richiesto nel pomeriggio per la mancanza del quarto infermiere, comunque gestibile, soprattutto nella prospettiva di una prossima risoluzione.Infine, assicuriamo al sindacalista che ci ha trasmesso lettere e solleciti che la risposta gli sarà senza dubbio fornita nei termini e tempi previsti dalla normativa.