Un uomo si sente male per strada a Lodi: salvato dai carabinieri con il defibrillatore

Lodi – Paura, a Lodi, nel quartiere San Grato. Un uomo di 74 anni si è sentito male per strada ed era necessario fare presto per salvargli la vita. È immediatamente intervenuto un equipaggio della sezione radiomobile dei carabinieri, impegnato in un posto di controllo poco lontano e subito allertato da un passante. "C'è una persona a terra in arresto cardiaco, correte".

I militari, che hanno un defibrillatore salvavita in dotazione, sulle auto di servizio e sono stati debitamente formati al suo utilizzo, non si sono fatti attendere. E sotto la guida del 118, che intanto stava arrivando, i carabinieri hanno eseguito manovre rianimatorie con, appunto, l'utilizzo apparato del defibrillatore semiautomatico in dotazione.

L'uomo, a seguire, è stato stabilizzato dal soccorso sanitario e portato d'urgenza, in ambulanza, all'ospedale Maggiore di Lodi, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione.