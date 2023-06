Campionati Italiani di Ciclismo Paralimpico a Codogno: 200 atleti in gara!

Sarà sicuramente uno degli eventi sportivi più importanti degli ultimi anni con campioni italiani, olimpici e mondiali in gara a Codogno lungo l’anello della circonvallazione trasformato per l’occasione in circuito e quindi completamente chiuso al traffico. Si tratta dei campionati italiani di ciclismo paralimpico in programma per i prossimi 24 e 25 giugno che richiameranno in città oltre duecento atleti che saranno impegnati in gare di handbike, bicicletta e tandem su due specialità: crono e gara in linea.

Sabato 24 giugno dalle 14 si inizierà con la cronometro mentre il giorno successivo dalle 8.30 via libera alle competizioni in linea. Ieri mattina si è tenuta la presentazione ufficiale alla presenza dei big della Federazione Ciclistica Italiana (Fci), dal vicepresidente Ruggero Cazzaniga, il presidente del Comitato regionale lombardo Stefano Pedrinazzi e del presidente di Team Equa, la società più titolata, Ercole Spada. Ma soprattutto non sono mancati in sala Santelli (e prossimamente in gara) i “campionissimi“: Francesca Porcellato, dieci medaglie nei giochi paralimpici, nove medaglie ai mondiali e dieci agli europei nell’atletica leggera e tre medaglie alle paralimpiadi di ciclismo, Roberta Amadeo, campionessa mondiale di handbike, e Fabrizio Cornegliani di Miradolo, anche’gli plurimedagliato e campione mondiale di handbike. "Offriremo un programma di tutto rispetto ed è la prima volta che un appuntamento del genere viene ospitato qui. Sarà un evento che verrà ricordato" ha affermato il sindaco Francesco Passerini. Si tratta di una gara che di fatto anticipa il campionato del mondo che si terrà in agosto.

M.B.