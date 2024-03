Camminata per l’autismo, fervono i preparativi

Un fiume di azzurro, per Codogno, celebrerà la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo. Scende di nuovo in campo la Cooperativa Amicizia, la consolidata realtà cittadina che da decenni si occupa della cura e del benessere di diversamente abili e autistici. La manifetsazione andrà in scena il 2 aprile a partire dalle 10.30 proponendo la “Quarta camminata per l’autismo”. Il ritrovo e la partenza avverrano in piazza XX Settembre (di fronte alla chiesa parrocchiale). Poi si attraverseranno le vie della città, accompagnati dal Corpo bandistico di Maleo e si concluderà il percorso alla Coopertiva Amiizia, in via Felice Cavallotti, 6 per un momento conviviale. Tutto, rigorosamente, con addosso o in mano, qualcosa di azzurro. Gli anni precedenti l’iniziativa ha riscosso notevole successo e riempito la città di solidarietà. P.A.