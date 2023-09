Camminata di benvenuto a Codogno per gli studenti: l'iniziativa di Agisco e Consulta Famiglia

Domenica torna la “Camminata di Benvenuto“ organizzata dal gruppo Associazione genitori istituto comprensivo (Agisco) in collaborazione con le associazioni della Consulta della Famiglia. Cambia il percorso che per questa edizione sarà cittadino, ma non cambia lo spirito dell’iniziativa. "Camminare insieme è la metafora del percorso didattico e formativo dei nostri studenti a cui auguriamo con questo evento di raggiungere i loro obiettivi condividendo con famiglie e docenti la voglia di partecipare e di imparare" ha spiegato la referente del sodalizio, Maria Cristina Baggi. Il ritrovo sarà alle 14.30 al parcheggio dello stadio Fratelli Molinari. La partenza sarà alle 15 con destinazione finale il parco Zinghetto. Al ritrovo sarà possibile arrivare con “un carico di solidarietà“ a favore di Caritas cittadina che sta raccogliendo pasta, olio, tonno.