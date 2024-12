Camminata dei Babbi Natale in memoria del sindacalista

La slitta di Natale che trainava il volontario Mauro Tresoldi (nella foto) di Turano Lodigiano, scomparso il 15 novembre scorso, a 56 anni, sulla provinciale 26 a Cavenago d’Adda, in seguito a un incidente stradale mentre si trovava in sella alla sua Vespa, correrà di nuovo. E lo farà in occasione del primo memorial dedicato all’ex sindacalista e cancelliere del Tribunale di Lodi. "La slitta è stata donata alle associazioni in suo onore – spiega la volontaria Rosita Lunati –. Ci metteremo sopra una targhetta col suo nome e una dedica e la faremo rivivere, per il bene della gente, come amava fare lui, primo paladino della beneficenza". La famiglia ha dato il suo benestare e le associazioni del territorio, in cui lo scomparso era sempre attivo, gli hanno quindi dedicato la prima “Camminata dei Babbi Natale“ prevista il 21 dicembre, alle 15.30, all’Oratorio Madre Bakhita. Le iscrizioni costano 3 euro fino ai 12 anni e 5 euro oltre. Il ricavato sarà devoluto a “Gli amici di Turano Lodigiano e Melegnanello“ e alla “Associazione Sara Angela Boffi l’angelo dei bambini“. P.A.