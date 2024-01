Camion con cestello elevatore nella roggia. Il conducente se la cava senza conseguenze

Sarà stata la nebbia, sarà stata la strada stretta o forse una distrazione, fatto è che ieri mattina poco prima delle 9.30 un camion con annesso cestello elevatore, mentre da Campagnola si stava dirigendo al rondò sulla strada “Melotta“, in prossimità della cascina Bondenta, ha messo le ruote di destra sul ciglio della stretta strada ed è finito nella roggia che corre sul lato destra della via, rovesciandosi. Fortunatamente la cabina di guida è rimasta fuori dall’acqua e il conducente, uno straniero che nel sinistro non ha riportato danni, ha potuto uscire da solo dal posto di guida. In breve sul posto sono arrivate auto medica e ambulanza della Croce Verde di Crema che si sono occupate del conducente, che hanno trovato in buone condizioni e che non è stato necessario accompagnare in ospedale.

In poco tempo i soccorritori sono stati raggiunti anche dai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il camion perché dal serbatoio stava uscendo del carburante che inquinava l’acqua della roggia. Il traffico è continuato con qualche difficoltà sulla stretta strada e poi è stato interrotto per circa mezz’ora per dare modo al soccorso stradale Rossi di Monte Cremasco di recuperare il mezzo dalla roggia e rimetterlo sulla carreggiata.

P.G.R.