Buco nell’asfalto dopo i lavori, "se passano i veicoli le case tremano"

Buca sull’asfalto in via San Colombano a Graffignana, eredità probabilmente degli interventi di posa della fibra ottica, e i residenti della zona protestano. "I lavori intrapresi hanno lasciato una buca sull’asfalto che provoca, a tutte le ore del giorno e della notte, al passaggio dei veicoli, forti scosse alle abitazioni – spiega il portavoce degli abitanti –. È davvero notevole il danno alle persone, svegliate nella notte di soprassalto". I cittadini, in totale otto famiglie, hanno ribadito di aver mandato due lettere in Comune, una il 18 febbraio e l’altra il 9 marzo mentre alla Provincia di Lodi il 21 febbraio ma di non aver mai ricevuto risposte. "Dalle istituzioni ci giunge spesso, giustamente, l’invito al rispetto delle regole e ad un comportamento virtuoso per il “bene comune“, ma nel contempo noi cittadini ci aspettiamo dalle istituzioni risposte fattive all’insorgere dei tanti problemi che si presentano. Ci chiediamo per quanto tempo ancora dobbiamo sopportare questo disagio". M.B.