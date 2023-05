Banda del buco in azione a Brembio. Raid in banca ma il bottino è magro

Brembio – 30 maggio 2023 – La banda del buco torna a colpire in banca, di notte, a Brembio e il colpo riesce.

È finita nel mirino dei soliti ignoti la filiale della Bcc Centropadana che si trova nella centralissima via Gramsci. Ma nessuno si è accorto di nulla. Il colpo è andato segno sabato, in un orario imprecisato, ma è trapelato solo ieri. E avrebbe fruttato ai ladri, certamente più di uno e che hanno agito a volto coperto e aiutati dal buio, un bottino composto solo dai contanti rimasti nelle casse. Una somma, in via di quantificazione, che si aggiunge però ai grossi danni provocati all’edificio, subito riparato per prevenire ulteriori incursioni di malintenzionati. Il colpo è infatti stato studiato da qualcuno che, evidentemente, forse dopo aver eseguito sopralluoghi in precedenza, sapeva da dove accedere e con meno rischi. È stata infatti forata, pare inizialmente con un trapano e poi a martellate, una parete laterale dell’istituto di credito. Prima un piccolo foro, poi un buco sufficiente a far entrare in banca i soliti ignoti. Forse perché disturbati dall’impianto dall’allarme o da altro, i razziatori si sono subito diretti soltanto verso le casse e hanno arraffato il denaro raggiungibile facilmente. Senza attendere l’apertura di altri scrigni o rischiare troppo. Il colpo, ripreso dalle telecamere di sorveglianza interne alla banca, è durato pochissimo.

A quel punto la gang è fuggita indisturbata e i carabinieri della compagnia di Codogno, subito intervenuti a vedere cosa stesse succedendo, si sono messi sulle tracce dei malviventi. E’ stato eseguito anche un sopralluogo in banca, per ricostruire il modus operandi dei banditi, permettere all’istituto di credito di mettere in sicurezza la filiale e soprattutto avviare una minuziosa indagine. Con la speranza è di assicurare alla giustizia i responsabili che, sul momento, non sono stati rintracciati. Nell’ultimo anno le rapine in banca nel Lodigiano sono diminuite e sono aumentati i furti notturni.