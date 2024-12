Lupo a passeggio vicino alle case. Passante lo nota

Lupo “a spasso” tra le case cerca cibo poco prima dell’alba. L’avvistamento è avvenuto ieri mattina, ad opera di un uomo di San Colombano al Lambro, che ha visto un lupo passeggiare, in cerca di cibo, per le vie della località Chiavicone di Santo Stefano Lodigiano. L’esemplare, notati i cartoni della raccolta differenziata davanti a una villetta, si è fermato e ha iniziato a rovistare. In quel momento, erano le 6 del mattino, per le strade non c’era nessuno oltre al lavoratore banino, incuriosito dal movimento del lupo e l’ha filmato. L’animale, appena ha visto l’automobile dell’uomo, si è però subito spostato e ha iniziato a fuggire verso le campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce. Continuano quindi gli avvistamenti di lupi nel Basso Lodigiano. E ora gli animali sono sempre più vicini ai centri abitati. Anche se, al momento, non si sono mai verificate aggressioni ai danni dell’uomo. L’episodio più cruento, che aveva avuto per protagonista lupi, nel territorio, era avvenuto a San Fiorano, ad aprile 2024. All’epoca i predatori erano entrati in azione nelle vicinanze dell’ex base Nato. E avevano sbranato 29 agnellini sistemati in un recinto. Ne erano stati mangiati due, gli altri solo uccisi. Si era supposto l’intervento di un intero branco di lupi, vista la portata della strage. C’è un branco di quattro grossi lupi anche nei campi che circondano Sant’Angelo Lodigiano. Negli ultimi due mesi sono stati sbranati tre vitelli dell’azienda agricola Curti, che si trova tra il Miolungo, zona collinare in cui si pratica sport e la strada per la frazione Ranera, verso Miradolo Terme, nel Pavese. A dimostrarlo sono le immagini delle fototrappole collocate dalla polizia locale della Provincia di Lodi dopo il ritrovamento delle carcasse degli animali sbranati. P.A.