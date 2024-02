Botte tra giovani in mezzo alla via. Rissa di mezzanotte, a terra un ferito

Altra rissa in pieno centro storico. Lo scorso week-end, tra venerdì e sabato, dopo la mezzanotte, in via Cavallotti carabinieri e 118 sono stati allertati da una chiamata che segnalava un gruppo di persone che si stava picchiando. All’arrivo sul posto tutti i partecipanti alla baruffa violenta si sono volatilizzati, compreso il ferito, e dunque le forze dell’ordine non hanno potuto ricostruire la dinamica dei fatti, secondo almeno la versione ufficiale. Ma testimoni oculari hanno ribadito di aver notato la presenza di due gruppetti di ragazzi che, probabilmente dopo essersi fronteggiati solo verbalmente, sono passati alle vie di fatto.

Secondo quanto ricostruito, tre giovani hanno di fatto inseguito un coetaneo che stava scappando e lo hanno buttato a terra. La vittima ha battuto la testa sull’asfalto, subendo abrasioni al volto. Altri due, secondo quanto appreso, lo avrebbero raggiunto prendendolo a calci. Il giovane ferito è rimasto a terra inerme a subire il pestaggio. Poi gli aggressori si sono dileguati. Sembra che sia intervenuto un adulto a mettere fine al gravissimo episodio. La vittima si sarebbe alzata con il volto tumefatto. Quando sono arrivate le forze dell’ordine e l’ambulanza, i litiganti (pare fossero tutti di origine straniera) non c’erano più, ma sicuramente le telecamere della zona potranno dare indicazioni utili su quanto avvenuto nel “cuore“ della città.

Alcuni giorni prima, invece, un giovane, sempre in centro, si “divertiva“ a provare un taser con vicino alcune persone: lo stava usando solo per gioco, ma resta inquietante il fatto che un ragazzo avesse in mano uno storditore elettrico che non può essere portato fuori senza autorizzazione. La rissa dell’ultimo fine settimana rievoca, anche se in proporzioni molto minori e dall’effetto diverso, quella avvenuta nella notte di Natale quando, sempre all’incirca tra via Cavallotti e piazza del Popolo, si ritrovarono a fronteggiarsi una cinquantina di giovani con la colluttazione scatenata dal tentativo di furto di un telefonino. Alla rissa poi parteciparono un numero esiguo di persone con le altre che rimasero a guardare, ma l’episodio allora ebbe un’eco addirittura nazionale.