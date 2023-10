Botte e rapine, ogni mese più di due vittime al Pronto soccorso

Ogni mese più di due adolescenti finiscono al Pronto soccorso del San Matteo, denunciando di essere stati aggrediti. Da gennaio a settembre sono stati ventuno i ragazzi tra i 6 e i 14 anni mentre se ne sono contati 22 durante tutto lo scorso anno. Una escalation di violenza alla quale i carabinieri stanno cercando di porre rimedio. Già a febbraio l’Arma pavese aveva condotto un’altra indagine relativa a rapine e aggressioni a seguito delle quali sono stati colpiti da misure cautelari, in carcere e ai domiciliari, sei minorenni responsabili di svariati colpi consumati ai danni di coetanei tra la zona della stazione dei bus e quella ferroviaria. Intanto i carabinieri hanno tenuto 150 incontri nelle scuole per ottomila studenti. Appuntamenti che quest’anno si intensificheranno. Dopo il Decreto Caivano in fase di conversione, gli strumenti a disposizione delle forze dell’ordine comprenderanno nuove misure quali l’avviso orale e il Daspo urbano anche per i minorenni come pure l’ammonimento nei confronti dei minori fra i 12 e i 14 anni.

M.M.