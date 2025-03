Botte alla convivente incinta. Lei in ospedale, lui arrestato

L’ha picchiata selvaggiamente in piena notte mandandola all’ospedale con alcune decine di giorni di prognosi. Una violenza brutale si è abbattuta su una ragazza straniera di circa 25 anni, tra mercoledì e giovedì attorno all’una, in un appartamento di una palazzina facente parte del complesso residenziale in fondo a via Battisti, all’interno del rione Villaggio Pilota a Casalpusterlengo. Lui, un ventenne sudamericano, probabilmente sotto l’effetto di sostanze alcoliche che ne hanno aumentato l’aggressività, avrebbe aggredito la convivente incinta colpendola ripetutamente in diverse parti del corpo. Sono stati alcuni vicini di casa ad accorgersi dalle finestre di quanto stava accadendo in cortile, probabilmente sentendo il trambusto e le urla, e quindi a dare l’allarme: non si sa se il gravissimo episodio sia avvenuto all’esterno o sia cominciato in casa, fatto sta che, pochi minuti dopo sono arrivate sul posto due pattuglie dei carabinieri e l’ambulanza del 118.

Secondo quanto appreso, la malcapitata, ad un certo punto, sarebbe riuscita a scappare: infatti, quando sono sopraggiunti il personale sanitario e le forze dell’ordine sul posto, sono riusciti poco dopo a rintracciarla nelle vicinanze. La 25enne è stata soccorsa e, dopo le prime cure, trasferita in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Lodi dove è stata sottoposta ad accertamenti clinici mentre sono state effettuate pure verifiche per capire se il bimbo che porta in grembo avesse avuto conseguenze. L’uomo è stato sottoposto a fermo e condotto nella caserma del comando compagnia di Codogno dove è stato fotosegnalato e dove gli sono stati contestati i reati in merito alla normativa del cosiddetto codice rosso: per lui, la Procura di Lodi, nella tarda mattinata di ieri, ha disposto che si aprissero le porte del carcere anche in virtù della legge del 2019 che inasprisce le pene per chi si macchia di gravissimi atti legati alla violenza di genere.