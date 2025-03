Borsette rubate ai clienti. Furti al market e in gelateria: incastrati cinque malviventi

Compiono furti in un supermercato e in una gelateria di Lodi e poi fanno subito prelievi di soldi con i bancomat rubati: denunciati a piede libero cinque sudamericani. I provvedimenti sono stati notificati mercoledì dalla squadra mobile della Questura di Lodi. A loro carico, a vario titolo, furti avvenuti nelle scorse settimane nel capoluogo.

In particolare, all’inizio di febbraio, un trentenne, di origine peruviana, e un ventottenne, di origine cubana, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio, secondo gli inquirenti, avrebbero rubato una borsetta a una donna che in quel momento si trovava alla cassa del supermercato “Famila” di via Cavallotti. All’interno, oltre agli effetti personali, erano custoditi sia il bancomat che 400 euro in banconote. Poco dopo, come accertato dalla polizia, la tessera è stata utilizzata da ignoti che hanno effettuato un prelievo di 2mila euro e fatto acquisti, di importo minore, a San Giuliano Milanese. I due individui sono stati incastrati dai filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e da altri accertamenti.

Il secondo furto invece era avvenuto nella prima settimana di marzo all’interno della gelateria “Casa del Gelato” di via Sant’Angelo, al rione San Fereolo. Qui una ultrasessantacinquenne aveva subito il furto di una borsetta, contenente un telefono, soldi in contanti e tessere Bancomat. La vittima aveva subito indicato che ad agire erano state due donne presenti nel locale. Le sconosciute, poco dopo, avrebbero raggiunto, all’esterno della gelateria, il complice, che le aspettava in auto, per poi dileguatasi. Grazie alla prontezza di un cittadino, che ha assistito alla scena e fotografato la targa dell’auto, i poliziotti hanno avviato le indagini. Hanno scoperto che erano a bordo di un veicolo a noleggio e diramato l’allarme. Poco dopo i colleghi della Polstrada hanno intercettato la vettura mentre procedeva in direzione Modena. A bordo c’erano le due donne cubane, una di 37 anni e l’altra di 33, e un uomo di origine peruviane di 53 anni. Nel frattempo erano già stati prelevati 500 euro con la tessera bancomat. Le cinque denunce sono state quindi emesse per furto e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.