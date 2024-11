Boom di furti e truffe. Riparte il progetto Smart

Movida, problematiche connesse all’impennata di furti, questioni di ordine pubblico sempre più presenti: a Casalpusterlengo riparte il progetto “Smart“ (Servizio di monitoraggio aree a rischio del territorio), finanziato dalla Regione. Si tratta di risorse che saranno dirottate per attuare, il 7 dicembre, un pattugliamento serale e notturno straordinario da parte della Polizia locale mirato al controllo degli autoveicoli in movimento, verificare i conducenti alla guida per eventualmente reprimere chi è al volante in condizione alterata ed effettuare prevenzione in aree a rischio come la stazione ferroviaria e le zone centrali per la presenza di locali pubblici. Per cercare di prevenire l’odioso fenomeno delle truffe, soprattutto ai danni dei più fragili invece, il 12 novembre dalle 17 alle 19 sarà organizzato, nel teatro di piazza del Popolo, un momento divulgativo. Dopo la proiezione di immagini legate alla campagna “Cultura e Legalità“, carabinieri e Polizia locale parleranno di strategie da adottare per limitare il fenomeno.