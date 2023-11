Book City Milano a Lodi con 19 eventi culturali

Per la prima volta arriva in città Book City Milano: 19 gli incontri che animeranno le giornate da mercoledì a domenica 19 con eventi di letteratura, cinema, musica, fotografia, arte e cibo. L’inaugurazione il 15 alle 17.30 nella Sala dei Comuni della Provincia, con Milo De Angelis – tra i maggiori poeti italiani viventi – dialogherà con Pietro Sarzana, scrittore e curatore delle opere di Ada Negri, sulla dialettica tra poesia contemporanea e letteratura classica. Il 16 alle 20 al Cinema Moderno Alessandro Bertante (nella foto), finalista al Premio Strega nel 2011, parlerà della possibilità di immaginare un nuovo futuro per l’umanità; seguirà la proiezione del film “Nina dei Lupi“ di Antonio Pisu, tratto dal romanzo di Bertante.

Sarà l’unico evento a pagamento con un prezzo calmierato di 3,50 euro. Oliviero Bottedipino, responsabile del programma di Book City, ha evidenziato l’importanza della gratuità degli incontri: "Book City è un esempio di esercizio di democrazia per il grande numero di opinioni e voci che si ascoltano, con la forza di intercettare temi diversi in una proposta varia per tutti". L’assessore alla Cultura di Lodi Francesco Milanesi e il presidente della Provincia Fabrizio Santantonio concordano nel dire che "l’Amministrazione s’impegna con forza nel porre la cultura al centro per ampliare gli orizzonti della città e promuoverla".

L.Pa.