Blitz in farmacia. Saracinesca forzata e via il fondo cassa

Scardina con un piede di porco la saracinesca della farmacia e ruba il fondo cassa. è accaduto a Lodi, nella notte tra venerdì e sabato, ai danni del punto vendita di farmaci comunale numero due. Alla riapertura, ieri mattina il titolare si è trovato di fronte alla brutta sorpresa e ha dato l’allarme: sul posto sono intervenuti i carabinieri i quali hanno effettuato i rilievi per capire i danni subìti e per verificare se l’ignoto ladro avesse lasciato o meno impronte utili alle indagini. Saranno importanti le immagini delle telecamere a circuito chiuso che hanno già permesso agli inquirenti di verificare il modus operandi del malvivente che ha agito molto probabilmente in solitaria. Alcune centinaia di euro il bottino del ladro in fuga.M.B.