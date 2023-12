Blitz in chiesa al San Biagio. Rubati gli utensili per il presepe

CODOGNO (Lodi)

Rubano in chiesa gli attrezzi per fare il presepe. Odioso raid nella chiesa dedicata a Santa Francesca Cabrini al Villaggio San Biagio di Codogno: i ladri infatti si sono introdotti nella parrocchia e hanno rubato diversi utensili, che venivano usati da un volontario per costruire la rappresentazione della Natività nell’atrio.

Hanno così preso il volo un paio di forbici, una pinza, cacciaviti, trapano ed avvitatore. In pratica la cassetta degli attrezzi lasciata dal giorno prima per continuare ad effettuare il lavoro che abbellisce e impreziosisce le chiese durante il periodo natalizio. Ma non solo: i ladri hanno pure forzato un paio di bussole riservate alle offerte dei fedeli, trafugando le poche monete all’interno. Il colpo sarebbe opera di qualche balordo, secondo il modus operandi messo in atto.

Un blitz portato a termine da parte di chi ha racimolato quello che ha trovato da rubare e che ha reputato rivendibile sul mercato nero per ricavare pochi euro. Ieri è arrivata la conferma anche del responsabile parrocchiale di tutte e tre le chiese cittadine, don Iginio Passerini, che ha comunque voluto minimizzare l’accaduto parlando di un raid di poco conto.

Mario Borra