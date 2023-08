Bimbo di 18 mesi ricoverato a Garlasco: ciuccio nel veleno per topi

Paura alla casa parrocchiale, un bimbo raccoglie da terra e mette in bocca materiale per la derattizzazione e finisce in ospedale per accertamenti. Il piccolo, un anno e mezzo di età, di origine araba, è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale di Bergamo per esami approfonditi. Il trasporto è avvenuto in codice giallo, è sempre stato cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. L’imprevisto, secondo una prima ricostruzione, è accaduto ieri mattina nel cortile della casa parrocchiale di San Martino Vescovo, dove ci sarebbe stata una derattizzazione in corso. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Lodi, il bimbo avrebbe per curiosità toccato col ciuccio prodotti contro i topi che erano a terra e ne avrebbe – questo almeno il sospetto – portato alla bocca un pezzetto. Da qui le necessarie verifiche e il ricovero in osservazione all’ospedale. P.A.