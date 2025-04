Bergognone, primi 50 anni in una mostra

Una mostra, per festeggiare il traguardo dei primi 50 anni di attività della Scuola d’Arte Bergognone viene inaugurata oggi alle 17 e resterà visitabile fino al 30 giugno. L’iniziativa si colloca nell’ambito delle esposizioni che il Museo Folligeniali dedica "ai lodigiani, a tutte quelle persone sensibili all’arte e all’effetto benefico che quest’ultima può dare alla vita di ognuno di noi" dicono dalla struttura di viale Pavia. La mostra curata dall’architetto Samuele Frosio, permetterà di ricostruire il percorso artistico e didattico della scuola d’arte, dalle sue origini, fino ai giorni nostri. "L’arte non può essere un’attività asettica e separata dalla realtà: con il loro esempio quotidiano, il loro coraggio e la loro passione i Folligeniali vogliono ribadire ancora una volta al mondo con questa mostra che da sempre gli artisti sono i protagonisti del loro tempo e la verità dell’arte non può essere separata da quella della storia" ribadisce il fondatore Angelo Frosio. Le opere degli artisti partecipanti all’esposizione sono disseminate in ogni parete del museo Folligeniali di Lodi, rendendo unico l’ambiente, nel segno dell’arte visiva e in una continua ricerca di equilibrio tra vecchio e nuovo, tra razionalismo e Urban Art, tra austerità cromatica e vera e propria esplosione di colore.

Tre installazioni inoltre sintetizzeranno la poetica della Scuola d’arte Bergognone, la sua missione e il metodo d’insegnamento. La mostra, con ingresso libero, è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17 con ingresso da viale Pavia 49 e sabato e domenica dalle 14 alle 18 coi ingresso da via Marescalca 2.